Вашингтон, 23 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность упрощения условий въезда в страну для ряда граждан Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По их данным, упрощенный порядок получения виз могут ввести для родственников граждан США и обладателей вида на жительство. Также Белый дом намерен увеличить число работников, занимающихся рассмотрением заявок на получение визы. Кроме того, по упрощенной схеме визы смогут получить украинские журналисты и гомосексуалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США решили выделить еще $186 млн на гуманитарную помощь для украинских беженцев. До этого Вашингтон выделил на гуманитарные программы около $293 млн.