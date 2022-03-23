Новосибирск, 23 марта, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В отношении определённых групп товаров, которые из-за санкций уйдут с рынка, решение будет найдено. В этом уверен губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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"Опираясь на опыт 2014 и 2020 года, уверен, мы сможем решить задачу за максимально короткий период», — сказал Травников в в прямом эфире «Вести Новосибирск».

Отметим, что также Травников заявил, что в Новосибирской области в настоящее время не сокращаются объёмы поставок продуктов питания.

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