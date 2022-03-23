Новосибирск, 23 марта, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области не сокращаются объёмы поставок продуктов питания. Об этом сегодня, 23 марта, в прямом эфире «Вести Новосибирск» заявил глава региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Объёмы поставок продуктов питания в регион не только не сокращаются, но даже увеличиваются. Дефицита каких-то продуктов мы не ожидаем», — подчеркнул Травников.

Он уверен, что «период ажиотажного спроса на некоторые товары довольно быстро пройдёт».