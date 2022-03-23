Новосибирск, 23 марта, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В числе приоритетов обеспечения устойчивости экономики Новосибирской области — стабилизация ситуации на продовольственном рынке. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников во время прямого эфира «Вести Новосибирск».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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«Стабилизация ситуации на продовольственном рынке, обеспечение деятельности отраслей жизнеобеспечения, решение проблем с комплектующими системообразующих предприятий и экспортеров, обеспечение инвестиционной активности», — уточнил он.

Также, по словам главы региона, мониторится рынок труда — чтобы не допустить роста безработицы.