Сеул, 23 марта, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 490 881 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

При этом большая часть случаев заражения связана с распространением инфекции внутри страны. Таким образом, общее количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее превысило 10 млн и достигло 10 427 247. Центр указывает, что коронавирусной инфекцией переболели почти 20% всех жителей страны.

Также за минувшие сутки в стране скончался 291 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 13 432 человека.