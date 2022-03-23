Владивосток, 23 марта, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Возвращать самолёты, приобретённые российскими авиакомпаниями в лизинг, никто не собирается. Подобное требование незаконно, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам во Владивостоке 22 марта.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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»Лизинг — это же не аренда. Это при аренде тебе что-то дали, ты платишь ежемесячно, потом отдаешь обратно. А при лизинге тебе это передают, за тобой сохраняется обязательство постепенно расплачиваться за переданные, скажем, активы, в данном случае — за переданный самолет. Мы будем постепенно расплачиваться, ничего в этом отношении не изменилось. Пожелание о возврате судов является просто незаконным», — пояснил Трутнев.

В ДФО с 2021 года работает Единая дальневосточная компания, которая была создана на базе АК «Аврора». В её состав вошли авиакомпании регионов — Чукотки, Камчатки, Хабаровского края, Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аврора», которая становится единым дальневосточным перевозчиком, заменит самолёты Ан-2 на суда «Байкал».