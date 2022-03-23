Берлин, 23 марта, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Германии необходимо учитывать «обратный эффект» при введении новых санкций против России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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"Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять», — добавил он.

Шольц указал, что для снижения издержек от антироссийских санкций Германия и Евросоюз пытаются найти альтернативных поставщиков энергоносителей. При этом, добавил канцлер ФРГ, издержки учитывались при принятии нового санкционного пакета, поэтому эффект будет якобы преодолимым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Die Welt назвала мрачные последствия для Германии из-за антироссийских санкций. В частности, из-за отказа от поставок российского газа у Германии могут возникнуть серьезные проблемы для пищевой и легкой промышленности.