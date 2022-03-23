Токио, 23 марта, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины и проблемы с логистикой из-за санкций против России привели к росту цен на строительные материалы из стали в Японии до максимума за 13 лет и восемь месяцев. Об этом 23 марта сообщает газета Nikkei.

Изделия из стали

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В качестве примера упоминаются компании Tokyo Steel, повысившая цены на металлоконструкции для строительства на 6−9%, и Kyoei Steel, поднявшая цены на стальную арматуру примерно на 7%.

Издание отмечает, что в 2020 году на Россию и Украину приходилось около 11% мирового экспорта стали. Проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также масштабные антироссийские санкции значительно осложнили ситуацию с поставками металлоконструкций на японский рынок. Также в Японии наблюдается значительный рост цен и на другие строительные материалы, в том числе бетон и древесину, достигающий в среднем 18% за год.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии в случае выхода из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» будут вынуждены дополнительно импортировать сжиженный природный газ (СПГ) на сумму $15 млрд.

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