Вашингтон, 23 марта, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман обсудила ситуацию вокруг Украины с генсекретарем внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Госдеп США

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Сообщается, что переговоры проводились для того, «чтобы продолжить тесную координацию между США и Евросоюзом для поддержки Украины и привлечения РФ к ответственности». Других подробностей беседы не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом начал подготовку нового пакета санкций против России. Ожидается, что о новых ограничительных мерах в отношении депутатов российской Государственной думы объявят уже 24 марта.