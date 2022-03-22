Вашингтон, 23 марта, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Белый дом США начал подготовку санкционного пакета против депутатов Государственной думы России в связи с проведением российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По их данным, под санкции могут попасть более 300 депутатов. Предполагается, что о новых экономических ограничениях Белый дом объявит официально уже 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта спикер Европарламента Роберта Метсола призвала ввести новые санкции против России. По ее словам, ЕС должен ввести больше экономических ограничений, нежели те, что действуют сейчас. Метсола добавила, что через санкции необходимо воздействовать на руководство России.