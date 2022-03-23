Тегеран, 23 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 22 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 735, причем 73 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 73 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 735 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1120 новых случаев заражения COVID-19, при этом 218 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 833 351 пациент из общего числа 7 143 409 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1869 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 769 136 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 584 066 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.