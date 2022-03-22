Брюссель, 23 марта, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Возможности оказания помощи компаниям из стран Евросоюза, потерявшим рынок в России либо иным образом пострадавшим из-за санкций, изучает Еврокомиссия (ЕК). Об этом 22 марта сообщило агентство Reuters.

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

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Уточняется, что максимальный объём помощи компаниям, пострадавшим в результате наложенных на Россию санкций, может составлять до €400 тыс. Предприятия аграрного либо рыболовного сектора могут рассчитывать на получение до €35 тыс. помощи в виде налоговых льгот и дотаций. Компании, пострадавшие в результате повышения цен на электроэнергию, могут получить помощь в размере не более 30% от расходов на энергию.

Еврокомиссия предполагает ослабить действующие в Евросоюзе жёсткие нормы оказания помощи предприятиям с целью смягчения последствий кризиса на Украине и санкций, введённых в отношении России.

Стоит отметить, что господдержка европейских компаний со стороны Еврокомиссии обычно помогает компенсировать до трети потерь, понесённых компанией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Австрии призвал отказаться от поставок ископаемых энергоресурсов из России.