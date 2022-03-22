Брюссель, 22 марта, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Евросоюз должен усилить антироссийские санкции, с таким заявлением выступила во вторник, 22 марта, спикер Европарламента Роберта Метсола.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

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Нужно «показать Путину», что действия России будут иметь «столь высокую цену, что он даже не в силах себе ее представить», отметила она.

«Евросоюз должен сделать больше, чем делает сейчас», — полагает Метсола.