Вашингтон, 22 марта, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вновь получила положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем не поедет на европейский саммит НАТО с президентом США Джо Байденом, результат ПЦР-теста у которого оказался отрицательным, сообщает 22 марта Reuters.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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Джен Псаки уже переболела COVID-19 в октябре минувшего года. Очередной тест она сдала в преддверии поездки в Бельгию и Польшу, где глава Белого дома проведет встречу с союзниками США.

Напомним, ранее участие Джо Байдена во внеочередном саммите Североатлантического альянса, намеченном на 24 марта, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.