Подгорица, 22 марта, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Питер Стано заявил, что ЕС ожидает от Черногории «усердной работы» по выполнению решения ЕС по санкциям против России, сообщает RTCG.

ИА REGNUM ЕС

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Он сказал, что у Черногории есть баланс результатов по 100% гармонизации с внешней политикой ЕС, что она поддержала голосование в ООН, осуждающее российскую операцию, а также выразила желание гармонизироваться с санкциями.

На вопрос о процедурах и возможных сроках соблюдения ограничительных мер ЕС Стано сказал, что, когда ЕС принимает санкции или ограничительные меры, страны призываются соблюдать их в течение определенного периода, который обычно составляет несколько дней или недель в зависимости от обстоятельств.