Вашингтон, 22 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Лидер большинства в Палате представителей США Чак Шумер завил, что Сенат должен как можно быстрее принять закон о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, сообщает 22 марта Reuters.

Палата представителей США

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Палата представителей подавляющим большинством 17 марта приняла закон об отмене постоянных нормальных торговых отношений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим наибольшего благоприятствования в отношении России отменила Япония.