Тирана, 22 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 800 человек выявили 36 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончался один пациент с COVID-19, выздоровел ещё 51. Об этом сообщило вечером 22 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 273 146 случаев заражения коронавирусом, 269 070 человек излечились, скончались 3489 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находится 51 пациент.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 587, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети — 263 — выявленных активных заражений приходится на Тирану.