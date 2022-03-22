Женева, Швейцария, 22 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 1 244 012 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 14 865 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 22 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 470 839 745 носителей вируса, подтверждено 6 092 933 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 156 854 выявленных инфицированных и 3465 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.