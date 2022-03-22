Екатеринбург, 22 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Свердловской области пока не выявлен мутировавший штамм коронавируса «омикрон». Об этом заявил 22 марта на брифинге замгубернатора Павел Креков.

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Он отметил, что диагноз COVID-19 медики ставят, не разделяя на штаммы. Новая версия пока начинает распространяться в мире.

«Насколько мне известно, мы его еще не определяем лабораторно, видимо в ближайшее время начнём», — цитирует чиновника Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, пока свердловские власти не собираются отменять масочный режим. Причиной называют то, что ежедневно в регионе фиксируют порядка 1,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.