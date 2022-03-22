София, 22 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Болгарии зарегистрировано 1960 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 22 марта сообщает БТВ.

(сс) Francisco Àvia Hospital Clínic Взятие анализа на коронавирус

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Согласно официальным данным, рост заболеваемости отмечен и в крупных городах страны, включая Софию, Варну и Бургас, и на периферии. Сообщается о смерти 48 человек.

По состоянию на 22 марта, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,13 млн. Из них умерло 36 330 пациентов.