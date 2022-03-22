София, 22 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Власти Болгарии рассматривают возможность замены газа из России природным топливом, экспортируемым рядом западных стран. Об этом 22 марта сообщает «Болгарское телевидение».

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Отмечается, что в качестве альтернативы российским энергоносителям могут стать аналоги из США, Канады и Норвегии. При этом в данном случае речь идет о сжиженном газе.

«По истечению десятилетнего контракта с Газпромом в конце нынешнего года Болгария будет активно искать новых партнеров в указанной сфере», — отметил болгарский вице-премьер Асен Василев.

Напомним, в настоящее время объем российского газа на болгарском внутреннем рынке составляет до 90%.