Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Из-за демонстративного ухода с российского рынка ряда европейских и американских брендов и закрытия их магазинов количество посетителей торговых центров Санкт-Петербурга сократилось на 14%. Такой статистикой поделились аналитики компании Focus, сообщает издание «Коммерсант-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

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Эксперты отметили, что геополитическая обстановка вокруг России повлияла на приостановку работы около половины международных брендов. Это больше всего ощутимо для крупных торговых объектов, так как там брендовые магазины могли занимать до 34% площади. В небольших ТЦ — до 22%.

Эксперты отмечают, что со спадом трафика столкнутся те торговые центры, где наблюдается концентрация брендов. Это, как правило, обычные ТЦ, где есть акцент на продажу одежды и обуви. Со специализированными ТЦ всё обстоит иначе. В мебельных центрах, к примеру, отмечается рост трафика. На это могла повлиять и приостановка работы магазинов IKEA.

Другие аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение посещаемости торговых центров. Это будет обусловлено тем, что покупатели уже потратили большую часть средств на приобретение брендовых товаров до их ухода либо после — на те товары, которые сейчас востребованы у потребителей.