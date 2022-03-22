Экономист усомнился в будущем единого Евросоюза
Москва, 22 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Евросоюз может ввести эмбарго на поставку российской нефти, хотя это решение больно ударит по его экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.
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Однако вслед за этим внутри ЕС начнутся политические противоречия. С большой долей вероятности ряд стран станет саботировать подобный запрет. Это в свою очередь поставит под вопрос само существование Евросоюза в его сегодняшней форме.
«В этом случае национальные правительства могут начать действовать самостоятельно и заключать соглашения с Россией. И в этом самая опасная перспектива для европейской бюрократии. В результате она может утратить контроль над процессами внутри Евросоюза», — сказал Колташов.