Москва, 22 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Евросоюз фактически совершил экономический суицид, введя санкции против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя возможность введения ЕС эмбарго на поставку российской нефти.

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"Евросоюз уже ввёл самоубийственные экономические санкции в отношении России, вызвав тем самым серьёзнейшие проблемы на своём потребительском рынке и шок в экономике», — сказал Колташов.

Если же ЕС решится ввести эмбарго на поставку российской нефти, это окончательно добьёт его экономику, считает эксперт.