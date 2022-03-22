Сыктывкар, 22 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Коми падает уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил глава республиканского минздрава Игорь Дягилев, сообщает БНК.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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По словам чиновника, жители региона «расслабились» и не так осторожно относятся к пандемии. Уровень коллективного иммунитета составляет 58%, на прошлой неделе был 60%, а две-три назад — 66%.

«У нас довольно высокий уровень заболеваемости сохраняется, поэтому пока речи об отмене масочного режима не идет», — цитирует издание министра.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми жертвами ковида стали 10 человек.