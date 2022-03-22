Москва, 22 марта, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть вынудит Москву переориентировать свой экспорт энергоресурсов в Азию. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

ArtseBie Нефть

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При этом Россия будет вынуждена продавать свои энергоресурсы другим странам со скидкой. Размер её будет зависеть от ряда факторов, включая политическую составляющую.

«Неприятная вещь — придётся давать скидки. Какие — это вопрос открытый, вопрос торга. Найти куда продавать нефть тоже не просто. Логистическая проблема есть. Вся логистическая структура у нас создавалась исторически для экспорта в Европу», — сказал Хестанов.