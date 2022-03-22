Москва, 22 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе Евросоюз сможет переориентироваться на других поставщиков нефти взамен России. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

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Однако на первоначальном этапе проблемы, в том числе рост цен на горючее, практически неизбежны, считает экономист.

«Если они преодолеют все переходные трудности, то специфика нефтяного рынка в том, что он глобален. Один и тот же сорт нефти стоит примерно одинаково. Если такое решение будет принято и реализовано то, когда удастся все трудности преодолеть, думаю речь идет о сроке в один год, может быть несколько лет, тогда в общем то все будут вести бизнес как обычно», — сказал Хестанов.