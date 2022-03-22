Москва, 22 марта, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Если страны Евросоюза и решатся ограничить закупку российской нефти, то процесс этот будет растянут во времени. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По мнению эксперта, восполнить долю России на нефтяном рынке сразу же не получится. Необходимо будет искать альтернативных поставщиков, а им — увеличивать добычу «чёрного золота».

«Сейчас даже если пофантазировать, что эмбарго ввели возникнет вопрос, чем заменить российскую нефть. Пока на рынке таких мощностей нет. Для этого нужно снять санкции с Ирана, смягчить санкции против Венесуэлы. И даже в этом случае придется прилично подождать, чтобы эти страны нарастили добычу. Состояние нефтедобычи в Иране и Венесуэле таково, что как-то мгновенно поднять добычу они вряд ли смогут», — сказал Хестанов.