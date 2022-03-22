Рига, 22 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Команда онлайн-сервиса Yandex Go, предоставляющего услуги Yandex Taxi в Латвии, возражает против блокировки мобильного приложения и аннулирования регистрации и собирается оспорить это решение, сообщила пресс-служба предприятия.

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Свою позицию фирма аргументирует тем, что не нарушала требований европейского регулирования о безопасности личных данных и готова это доказать.

«О претензиях Автотранспортной дирекции к нам мы с недоумением узнали из прессы — заранее никаких уведомлений от латвийских властей мы не получали, хотя все эти годы были на связи и отвечали на все запросы», — подчеркивается в сообщении.

В фирме отметили, что данные пользователей Латвии хранятся в строгом соответствии с нормами Евросоюза и GDPR — регламентом, который создавал и принимал ЕС, включая Латвию. Более того, отмечают в сообщении представители компании, в 2020 году сервис успешно прошел регистрацию в Автотранспортной дирекции, которая подтвердила соответствие Yandex Go требованиям законодательства страны.

«Изменения в архитектуру сервиса мы с тех пор не вносили», — заметили в латвийском представительстве Yandex Taxi.

Фирма подчеркнула социальную значимость своей ежедневной деятельности в Латвии: в течение 4 лет работы Yandex Go помог сотням тысяч жителей Латвии передвигаться по городам, а десяткам тысяч водителей — работать и кормить свои семьи.

«Мы единственные на рынке обеспечивали бесплатную страховку для водителей и пассажиров, а также сотрудничали с благотворительными организациями Латвии, помогая тем, кто помогает другим», — указано в пресс-релизе.