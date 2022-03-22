Москва, 22 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Россия может попрощаться с некоторыми иностранными брендами на авторынке. Об этом 22 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на брифинге.

Kremlin.ru Денис Мантуров

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Пока со всеми автопроизводителями, иностранными брендами, находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что сохраняются производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке», — заявил Мантуров.

«Возможно, с кем-то придётся попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно неработающие предприятия. Это неуплата налогов и деградация, собственно, самого производства», — указал он.