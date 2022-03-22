Таллин, 22 марта, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Если под санкции Евросоюза попадут все партнеры ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) в России, то железнодорожному транзиту между Эстонией и Россией придет конец. Об этом глав компании Кайдо Циммерманн сообщил порталу новостей ERR.

jingoba Железная дорога

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Он сообщил, что железнодорожный бизнес двух стран тесно переплетен и нынешний сбой может поставить под удар отлаженную десятилетиями систему.

Так, Eesti Raudteeиз-за санкций ЕСне может выплатить зарплаты работникам своего московского представительства, да и вообще заплатить за оказанные в России услуги.

«Они должны нам, мы должны другим. Россия не может делать платежи нам, и мы должны Пскову за электричество. Мы задолжали за наши помещения на территории России, офисы в Москве, каналы связи», — перечисляетЦиммерманн.

Он добавил, что так как эстонское госпредприятие использует классическую «русскую колею», то до сих пор ее ремонтом занимались российские предприятия. Теперьдетали для ее ремонта придется покупать в другом месте по цене в два-три раза выше.

Циммерманн так описал нынешнюю ситуацию: «Приходит какое-то количество удобрений, какие-то контейнеры, какой-то товар идет на некоторые заводы в России, которые еще не прекратили деятельность. Но они уже заявили, что скоро прекратят».

По его прогнозу, от12 млн тонн транзита, которые перевезли в2021году, в лучшем случаеостанется2−3 млн тонн.