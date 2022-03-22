Москва, 22 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Россия заинтересована в развитии международной кооперации с дружественными странами в сфере авиастроения. Об этом 22 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

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«Мы не исключаем международной кооперации с дружественными странами», — заявил Мантуров.

«Работа ведётся. По Мс-21, скорее всего это будет 2024 год по завершению работ по импортозамещению, завершение всех сертификационных процедур. Потому что любая компонента, которая меняется в самолёте, требует проведения испытаний для того, чтобы отвечать всем требованиям авиационный безопасности», — указал он.