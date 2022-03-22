Ярославль, 22 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Компания по созданию оборудования для строительных комбинатов, которая находится в Ярославкой области, в течение последних двух лет в собственном конструкторском отделе разработала новые детали и комплектующие, уже вставшие на замену импортным. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом конструкторы компании начали самостоятельное производство гидроцилиндров, которое позволяет не зависеть от иностранных партнеров и снижать затраты, например, на доставку. Также в регионе появляются свои талантливые изобретатели и разработчики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «РТ-Эпафлекс», которая находится в Ростовской области и наладила производство термопластичного полиуретана, готова полностью заместить зарубежные поставки для российского рынка.