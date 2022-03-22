Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Компания «РТ-Эпафлекс», которая находится в Ростовской области и наладила производство термопластичного полиуретана, готова полностью заместить зарубежные поставки для российского рынка. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Ежегодно компанией выпускается около трех тысяч тонн продукции, которая поставляется на производственные предприятия России и Белоруссии, и в данный момент термопластичный полиуретан «РТ-Эпафлекс» используется для производства автозапчастей и деталей подвески автомобилей, шлангов и воздуховодов, в том числе для комбайнового завода «Ростсельмаш», а также для пломбировочных устройств и ушных бирок для скота.

Также потенциальными потребителями выпускаемой продукции являются предприятия тяжелой, горнодобывающей, транспортной, строительной, автомобильной и легкой промышленностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одним из главных поставщиков семенного картофеля в России стала в настоящее время Калининградская область.