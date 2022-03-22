Ростов-на-Дону, 22 марта 2022, 15:47 — REGNUM Компания «РТ-Эпафлекс», которая находится в Ростовской области и наладила производство термопластичного полиуретана, готова полностью заместить зарубежные поставки для российского рынка. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ежегодно компанией выпускается около трех тысяч тонн продукции, которая поставляется на производственные предприятия России и Белоруссии, и в данный момент термопластичный полиуретан «РТ-Эпафлекс» используется для производства автозапчастей и деталей подвески автомобилей, шлангов и воздуховодов, в том числе для комбайнового завода «Ростсельмаш», а также для пломбировочных устройств и ушных бирок для скота.
Также потенциальными потребителями выпускаемой продукции являются предприятия тяжелой, горнодобывающей, транспортной, строительной, автомобильной и легкой промышленностей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одним из главных поставщиков семенного картофеля в России стала в настоящее время Калининградская область.