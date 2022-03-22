Москва, 22 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, продлевающий ограничения для неквалифицированных инвесторов вкладываться в сложные финансовые продукты, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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"Еще не готовы наши неквалифицирвоанные инвесторы приобретать сложные финансовые инструменты. Ситуация на рынках стала еще более сложной и непредсказуемой, надо быстрее принимать закон, который защитит неквалифицированных инвесторов и их доходы», — сказал глава финрынка Анатолий Аксаков (СРЗП).

Продлевается на два года, до 1 апреля 2024 года срок запрета на заключение финансовыми организациями с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.