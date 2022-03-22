Москва, 22 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Пока что от релокации IT-специалистов выиграл только рынок арендного жилья в странах ближнего зарубежья, выводы для отрасли делать рано, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

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«Отъезд из страны некоторых представителей креативного класса (не только ИТ-специалистов, а еще разных фотографов, дизайнеров и проч.) происходит по разным причинам, и связывать это с ухудшением климата внутри отрасли считаю поверхностной оценкой», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

При этом, п его словам, большинство «поуехавших» продолжают удаленно работать на российские компании.

«Пока можно констатировать, что от релокации ИТ-специалистов выиграл только рынок съемного жилья в странах ближнего зарубежья, и какие-то выводы об ущербе для отрасли делать рано». — констатировал Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в IT-сфере в России есть проблема оттока кадров. По ее словам, в последние недели страну покинули «табуны айтишников».