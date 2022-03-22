Калининград, 22 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Одним из главных поставщиков семенного картофеля в России стала в настоящее время Калининградская область. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Картофель

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Ежегодно в другие регионы страны поставляется около 10 тысяч тонн высококачественных семян, что состовляет 5% общероссийского производства семян картофеля.

При этом в настоящее время ведется отгрузочная кампания, в ходе которой семенной картофель различных сортов и классов сортируется, калибруется, упаковывается и отгружается для отправки за пределы области. Он поставляется аграриям в Московскую, Ленинградскую, Брянскую, Тульскую, Астраханскую, Ростовской и Новосибирскую области, а также на Алтай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый молокозавод запустил в Омской области местный фермер Сергей Ложкин.