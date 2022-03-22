Омск, , 15:38 — REGNUM Новый молокозавод запустил в Омской области местный фермер Сергей Ложкин. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоко Jengod

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При этом фермер использует отечественное оборудование и сельхозтехнику, и даже российских коров, и, по его словам, сразу после введения антироссийских санкций Запада решил расширять производство.

Также Ложкин отметил, что считает открытие молокозавода своим вкладом в развитие региона и продовольственную безопасность страны и добавил, что делает ставку на отечественное оборудование, которое и до введения санкций было в два раза дешевле импортного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сыроварне в Самарской области, которая была открыта в 2014 году, в настоящее время производят более 40 видов сыра, включая итальянские, французские, английские.