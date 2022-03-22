Курск, 22 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 114 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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22 марта зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 111 тыс. 894 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 101 тыс. 604 пациента, в том числе 495 — за последние сутки.

Всего скончались 2354 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.