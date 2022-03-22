Куала-Лумпур, 22 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Правительство Малайзии признает сертификаты о вакцинации против COVID-19, выданные правительством Вьетнама, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил об этом после встречи с премьер-министром и президентом Вьетнама.

Вьетнам открыл границы 15 марта, в то время как правительство Малайзии также приняло решение открыть границы 1 апреля 2022 года.

Вьетнам является четвертым по величине торговым партнером Малайзии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«В 2021 году товарооборот между двумя странами составит 16,7 млрд долларов США. Рост составил 41,6% по сравнению с 2020 годом», — заявил Исмаил Сабри Яакоб.

Малайзия и Вьетнам договорились достичь товарооборота в размере $18 млрд к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии для ревакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 одобрили использование препарата Convidecia китайской компании Cansino.