Белград, 22 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич обвинил президента Сербии Александра Вучича в подготовке «национализации Нефтяной индустрии Сербии (НИС)», которая в настоящее время принадлежит российской компании «Газпром нефть». Об этом говорится в сообщении, которое движение «Освобождение» распространило 22 марта.

Младжан Джорджевич

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По словам Джорджевича, президент Сербии уже инициировал этот процесс, и «по всей видимости, сразу после выборов он сообщит об этом публично».

«Этим шагом Сербия поставила бы под вопрос поддержку, которую Российская Федерация оказывает ее национальным интересам, прежде всего, резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, а также сохранению Республики Сербской», — считает Младжан Джорджевич.

По его мнению, национализация «Нефтяной индустрии Сербии» — лишь один из шагов к присоединению Сербии к экономическим санкциям против России.

По информации Джорджевича, в транзакции вокруг компании НИС участвует британская транснациональная корпорация Shell.

«Приобретение британцами контрольного пакета акций НИС, после того как он будет получен сербскими властями от «Газпрома» — это цена, которую Вучич должен заплатить Западу за сохранение у власти», — заявил Джорджевич.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил о том, что Евросоюз вводит запрет на импорт нефти для третьих стран, которые не являются членами этого объединения, но при этом на территории которых действуют российские нефтяные компании.