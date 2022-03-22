Нальчик, 22 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Одно из крупнейших промышленных предприятий Кабардино-Балкарии — завод «Телемеханика» (входит в государственную корпорацию «Ростех») — расширит свое производство на фоне санкций. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Счетчик

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Предприятие из Нальчика производит приборы учета электроэнергии, которые отправляют в Москву, Екатеринбург и Краснодар, и в настоящее время его продукция стала пользоваться еще большим спросом.

При этом традиционной продукцией завода являются светофоры, системы управления дорожным движением, противолавинные пушки, а также системы автономного освещения и оповещения, которые питаются от солнечных батарей.

Также продукция завода примерно на 80% состоит из комплектующих отечественного производства, а контроллеры дорожного движения — на 95% из электронной базы отечественного производства, так как они не должны зависеть от санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ведущие предприятия Кировской области по производству одежды — группа компаний ООО «Клевер», ООО «Эйс» и ООО «Эксперимент» — готовы занять ниши зарубежных конкурентов, ушедших с российского рынка из-за санкций.