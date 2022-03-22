Киров, , 13:29 — REGNUM Ведущие предприятия Кировской области по производству одежды — группа компаний ООО «Клевер», ООО «Эйс» и ООО «Эксперимент» — готовы занять ниши зарубежных конкурентов, ушедших с российского рынка из-за санкций. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одежда

Ежемесячно указанными предприятиями выпускается свыше 10 новых коллекций и их изделия продаются по всей России.

При этом разработкой коллекций занимаются более 100 квалифицированных сотрудников и производится продукция для всех возрастов. Ассортимент включает в себя домашнюю, спортивную и повседневную одежду, шапки и множество других аксессуаров.

Производство готовится заполнять освободившуюся после ухода зарубежных предприятий нишу и удовлетворять потребности российских покупателей всех возрастов в еще большем объеме.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие по производству лимонада «Кириллов» готово снабжать своими напиткамивсю Вологодскую область.