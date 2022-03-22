Рим, 22 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Активы олигархов из России, которые попали под действие западных санкций, на общую сумму свыше €800 млн заморозили власти Италии. Об этом 22 марта заявил итальянский премьер-министр Марио Драги в ходе своего выступления в палате депутатов национального парламента после видеоконференции Владимира Зеленского.

World Economic Forum Марио Драги

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Санкции, которые мы согласовали с нашими партнерами, ставят целью привести российское правительство к прекращению боевых действий, серьезно и искренне сесть за стол переговоров», — сказал он.

Кроме того, Драги отметил, что таким образом Рим показал единство и ЕС, и НАТО, а также добавил, что указанные санкционные меры, по его мнению, тяжело ударили по российской экономике, финансовым рынкам и личным состояниям людей, которые, как он считает, близки к президенту России Владимиру Путину.

«В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем €800 млн», — уточнил премьер-министр Италии.

Также он указал на то, что Рим поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители профильных итальянских бизнес-ассоциаций заявили, что снижение акцизов на топливо в Италии может привести к тяжелым последствиям для рынка распределения.