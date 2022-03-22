Тбилиси, 22 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в Грузии постепенно улучшается. Об этом 24 марта сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Зураб Азарашвили.

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Глава ведомства сообщил, что в ковидных госпиталях находится менее 800 пациентов. Это самый низки показатель за последний год. За последние дни госпитализировали до десяти пациентов с COVID-19.

«Мы действительно подходим к концу пандемии, потому что значительно сократилось как количество госпитализаций, так и ежедневных заражений», — сказал министр.

Азарашвили отметил, что через неделю в Грузии отменят оставшиеся антиковидные меры. Останется только правило носить маску в закрытых помещениях.