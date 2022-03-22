Москва, 22 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В отличие от Запада, Россия не занимается «бандитизмом на государственном уровне». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается», — сказал Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, согласно разведданным американской стороны, Россия якобы готовит «кибератаки» в ответ на санкции Запада.