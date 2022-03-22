Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга решило опираться на опыт, полученный городом в период пандемии коронавируса, при решении новых проблем с рынком труда. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на заседании городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Западные санкции повлияли не только на общее состояние экономики Петербурга, но и на рынок труда. Часть иностранных компаний, которые приостановили свою работу на территории города, перевели своих работников на другую систему оплаты труда, где чаще всего заработная плата — меньше средней. Для недопущения усугубления ситуации с занятостью в городе реализуются федеральные и разрабатываются локальные меры поддержки.

«В прошлом году мы достигли общего положительного результата. Сегодня мы должны сделать максимум для того, чтобы социально защитить наших граждан и предприятия от последствий санкционной политики. Надо в полной мере использовать успешный опыт работы города в пандемию», — заявил Александр Беглов.

Также для поддержания уровня жизни петербуржцев ведётся постоянный мониторинг потребительских цен и запасов продуктов и лекарств.

«Сохранение рабочих мест и комфорт горожан — это один из основных приоритетов сегодня. В целях поддержки занятости и комфорта населения рассматривается льготное кредитование предприятий <…> основным условием является сохранение штата, более 90% штата сотрудников», — отметил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

В Петербурге работают и другие меры, такие как кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей и физлиц. Помимо этого будут повышены размеры соцвыплат и пенсий, а также МРОТ и прожиточный минимум.