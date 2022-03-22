Москва, , 10:38 — REGNUM По итогам дня 21 марта нефть марки Brent подорожала на 7,64% до $16,61 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Перевозки нефтепродуктов в Латвии Ldz.lv

Цена повысилась на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и опасений сокращения поставок энергоносителей на рынок из России.

Саудовская Аравия заявила 20 марта, что йеменские хуситы нанесли удары по нескольким объектам на территории страны, в том числе по топливному складу нефтекомпании Saudi Aramco в Джизане, а также предприятию по переработке газа в Янбу.

Поддержку покупателям оказывают и другие новости. Страны ЕС активно обсуждают эмбарго на российскую нефть в качестве новых санкций.

Вице-премьер Александр Новак допустил, что если Запад откажется от российской нефти, то мировые цены на нее могут подскочить до $300 за баррель.

Сегодня, 22 марта, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,57%, до $118,44 за баррель. Инвесторы опасаются за снижение предложения нефти.

Сейчас цена находится на уровне, от которого может начаться нисходящая коррекция. Если она не последует, то можно ожидать продолжения роста цен на нефть Brent до $125.

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