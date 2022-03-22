Нижний Новгород, 22 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 22 марта с начала пандемии провели 5 608 272 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 163,15 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 2572 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 22 марта сократился и составил 24%. Коэффициент распространения инфекции держится на уровне 0,96.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2466 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 370 683 человека на утро 22 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 264 жителя области, накануне в больницы попали 84 человека.

С начала пандемии в регионе выявлены 400 367 случаев заражения коронавирусом, из них 836 — за минувшие сутки.