Токио, 22 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией в бизнесе невозможно, заявил 22 марта премьер Японии Фумио Кисида.

U.S. Department of State Фумио Кисида

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По его словам, сотрудничество с РФ невозможно, если речь идёт о бизнесе. При этом Кисида отметил важность проектов, необходимых для национальных интересов Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии оценили потери в случае отказа от российских поставок природного газа в рамках проекта «Сахалин-2». Согласно расчётам, стоимость импортируемого СПГ вырастет на 35%.